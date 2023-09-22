Лавров потребовал от генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом запустить процедуру арбитража против США, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Как заявили в МИД, министр обратил внимание Гутерриша на продолжающиеся нарушения Соединенными Штатами своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из РФ и некоторых других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии. Кроме того, Лавров «отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска» генсеком всемирной организации процедуры арбитража против США, «о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН».

22 сентября сообщалось, что Гутерриш провел встречу с Лавровым, во время которой они «обсудили несколько аспектов, связанных» с украинским конфликтом. Также они затронули проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

Накануне Лавров пошутил про категорию американских виз, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

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