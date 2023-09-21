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Эрдоган раскрыл тему возможного разговора с Путиным

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

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Seth Perlman/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Он выразил надежду, что вероятность возобновления работы зернового коридора все еще сохраняется.

«Мы будем обсуждать это с господином Путиным», — отметил Эрдоган.

Он не исключил, что поставки зерна будут постепенно расти.

21 сентября стало известно, что Египет нашел новых поставщиков пшеницы вместо России. Страна закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как РФ заблокировала поставки.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2023 году Россия продолжит переориентацию поставок зерна с Запада на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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