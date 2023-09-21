В США раскрыли первостепенные просьбы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский просил на встрече с членами Палаты представителей конгресса США поставить в первую очередь ракеты ATACMS и истребители F-16. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол, передает ТАСС.

«В первую очередь две вещи: прикрытие с воздуха, то есть самолеты F-16, и ATACMS», — отметил законодатель.

Маккол пояснил, что Зеленскому требуется дальнобойная артиллерия, чтобы наносить удары по Крыму. По прогнозам конгрессмена, Украина в конце концов получит новый американский транш, запрошенный 10 августа.

Зеленский прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где он принимал участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ближайшие часы у него намечена встреча с американским президентом Джо Байденом и министром обороны США Ллойдом Остином.

21 сентября представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские самолеты Mirage и другие устаревшие модели.

Ранее Игнат сказал, что Киев ожидает получения американских истребителей F-16, а не самолетов Tornado и МиГ.