Президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный», — уточнил аналитик.

По его словам, американский президент делает то, что ему говорят. Макгрегор напомнил тем, кто дает указания Байдену, что чем дольше затягивается российско-украинский конфликт, тем большую опасность он представляет.

21 сентября в сенате США выдвинули требование к Байдену из-за Украины. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети X (бывший Twitter) призвал главу Белого дома прекратить превращать федеральное правительство в заложника финансирования Киева.

Вашингтон нарастил военную и финансовую помощь Украины в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.