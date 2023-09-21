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В США намекнули на «серого кардинала» в Белом Доме

Полковник Макгрегор: Байден лишь выполняет чужие приказы

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный», — уточнил аналитик.

По его словам, американский президент делает то, что ему говорят. Макгрегор напомнил тем, кто дает указания Байдену, что чем дольше затягивается российско-украинский конфликт, тем большую опасность он представляет.

21 сентября в сенате США выдвинули требование к Байдену из-за Украины. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети X (бывший Twitter) призвал главу Белого дома прекратить превращать федеральное правительство в заложника финансирования Киева.

Вашингтон нарастил военную и финансовую помощь Украины в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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