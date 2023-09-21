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В Совбезе РФ уличили Запад в развязывании геноцида русского населения

Патрушев обвинил Запад в развязывании геноцида русского населения на Украине

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев обвинил страны Запада в развязывании геноцида русскоязычного населения на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Приведя в результате кровавого государственного переворота к власти на Украине неонацистский террористический режим, англосаксы развязали геноцид русского населения», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, начиная с 2014 года население Донбасса, большинство которого составляют русские, подвергается насилию и физическому уничтожению.

Патрушев считает, что в карманах украинских властей оседают огромные суммы, и киевский режим «в угоду американцам истребляет народ Украины любыми способами».

Секретарь Совбеза также отметил, что «под диктовку англосаксов русофобия распространяется и в других странах Европы», прежде всего в прибалтийских государствах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с попыткой их «отменить».

В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию в отношении мирного населения Донбасса под влиянием Запада.

Ранее в Совбезе РФ уличили страны Запада в снабжении международных террористических группировок.

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