Алиев извинился перед Путиным

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. В ходе беседы Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели в Нагорном Карабахе военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК).

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», — сказано в сообщении.

Алиев также заявил Путину о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

До этого стало известно, что при обстреле в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль, в котором находились российские миротворцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МО Турции поздравило Азербайджан с «успехами» в Карабахе.