В Госдуме призвали проводить «внезапные» тесты на наркотики с помощью ИИ

Депутатов Госдумы необходимо периодически тестировать на наркотики. Делать это можно с помощью искусственного интеллекта, который может выбирать отдельных личностей для «внезапных» проверок. С таким предложением в интервью НСН выступил депутат Госдумы от «Единой России», лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Свое предложение Хамзаев уже направил Минздраву. Тестировать он призвал без предупреждения государственных, муниципальных служащих и депутатов всех уровней. Результаты, по его мнению, должны учитываться как при трудоустройстве, так и в дальнейшем.

«Дело не в подозрении, дело в том, чтобы на госслужбе работали лучшие из лучших, – пояснил Хамзаев свою точку зрения. – Поэтому надо это делать обязательно раз в квартал, выборочно, по системе, без предупреждений».

Раз в квартал можно проверять по 15% от депутатов Госдумы, уведомляя их о необходимости сдать тест день в день, отметил он.

От ответа на вопрос, есть ли в Госдуме наркозависимые, Хамзаев отказался, подчеркнув, что такие проверки позволят государству начать борьбу с наркотиками «с себя».

Напомним, 17 сентября в Казани задержали депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова, при себе у него обнаружили пакетик с запрещенным веществом. После этого СКР по РТ возбудил в отношении депутата уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков».

Ранее супермодель Наоми Кэмпбелл призналась в многолетней борьбе с наркотической зависимостью.