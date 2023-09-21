Рогов заявил об отказе от мандата законодательного собрания Запорожской области

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказался от места в законодательном собрании Запорожской области, так как будет заниматься проектами на федеральном уровне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что на весеннем предварительном голосовании партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 80 тысяч жителей области, он был делегирован в первую тройку партийного списка. На недавних выборах в областное законодательное собрание за «Единую Россию» проголосовало свыше 83% избирателей.

Политик поблагодарил жителей региона за оказанное доверие и высокую оценку его работы.

По словам Рогова, «в силу сложившихся обстоятельств» он принял решение об отказе от получения депутатского мандата. Политик объяснил свой поступок тем, что на федеральном уровне он принесет больше пользы для родного края.

Рогов подчеркнул, что его программой по-прежнему остается борьба с политическим украинством, «в какие бы партийные и бюрократические одежды оно не рядилось».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия не похищает детей, как об этом заявляют украинские власти, а спасает их из новых регионов от обстрелов и террора украинских войск.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».