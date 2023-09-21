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Лавров и Гросси обсудили ЗАЭС

Лавров подтвердил Гросси настрой РФ на работу с МАГАТЭ для купирования угроз ЗАЭС

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Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Москва настроена на продолжение взаимодействия с МАГАТЭ для купирования создаваемых Украиной угроз Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках беседы Лавров и Гросси обменялись мнениями по основным направлениям деятельности агентства, подробно обсудили вопросы безопасности ЗАЭС.  

«Подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования», — говорится в заявлении МИД РФ.

До этого Гросси заявил, что хотя ситуация с безопасностью Запорожской АЭС немного улучшилась, она остается крайне хрупкой.

По словам Гросси, в настоящее время на ЗАЭС нет обстрелов. Однако он подчеркнул, что нужно быть осторожным в высказываниях, так как зона находится в районе боевых действий и обстрелы могут возобновиться в любой момент.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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