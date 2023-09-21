Выстрелы прозвучали у посольства США в Ливане

Представитель посольства США в Ливане Джейк Нельсон заявил, что 20 сентября у здания американской дипмиссии прозвучали выстрелы, пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters.

«В 22:37 по местному времени поступило сообщение об обстреле из стрелкового оружия в районе входа в посольство США. Пострадавших нет, наш объект находится в безопасности. Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами страны пребывания», — заявил Нельсон.

До этого неизвестные метнули бомбу в виде коктейля Молотова ко входу посольства Швеции в Ливане.

Бомба не взорвалась.

«Нападение может иметь какое-то отношение к сожжению Корана. Мы расследуем это и верим, что найдем преступников», — сообщил шведским журналистам источник в полиции Бейрута.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

21 июля генсек «Хезболлы» Насралла призвал добиваться высылки послов Швеции из исламских государств из-за акций по сожжению и осквернению Корана в Стокгольме.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».