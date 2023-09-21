Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоруссия пригласила Гутерриша посетить страну для изучения ситуации с беженцами

Минск пригласил Гутерриша для изучения ситуации с беженцами посетить Белоруссию

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине официально пригласил генерального секретаря Антониу Гутерриша посетить страну для изучения ситуации с беженцами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, с конца февраля прошлого года в Белоруссию прибыло около 120 тыс. беженцев с Украины. Это, отметил Алейник, составляет почти 1,5% населения страны.

Глава МИД подчеркнул, что Белоруссия самостоятельно несет такую нагрузку. При этом Минск вместо содействия получает лишь незаконные западные санкции. Поэтому белорусские власти официально пригласили генерального секретаря ООН посетить Белоруссию с визитом лично либо направить своих представителей для изучения ситуации на месте.

Алейник отметил, что Белоруссия полностью открыта для конструктивного сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Запад несет прямую ответственность за гражданскую войну на Украине, так как к этому привел срыв выполнения Минских соглашений.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях