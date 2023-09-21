Белоруссия пригласила Гутерриша посетить страну для изучения ситуации с беженцами

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине официально пригласил генерального секретаря Антониу Гутерриша посетить страну для изучения ситуации с беженцами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, с конца февраля прошлого года в Белоруссию прибыло около 120 тыс. беженцев с Украины. Это, отметил Алейник, составляет почти 1,5% населения страны.

Глава МИД подчеркнул, что Белоруссия самостоятельно несет такую нагрузку. При этом Минск вместо содействия получает лишь незаконные западные санкции. Поэтому белорусские власти официально пригласили генерального секретаря ООН посетить Белоруссию с визитом лично либо направить своих представителей для изучения ситуации на месте.

Алейник отметил, что Белоруссия полностью открыта для конструктивного сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Запад несет прямую ответственность за гражданскую войну на Украине, так как к этому привел срыв выполнения Минских соглашений.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.