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Алиев сообщил о сдаче оружия армянскими военными в Карабахе

Алиев: армянские военные начали выходить с позиций в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в видеообращении о начале процесса вывода «незаконных армянских вооруженных формирований» с позиций в Нагорном Карабахе, передает Report.

«Мы неоднократно обращались к руководству Армении, <...> заявляя, что пребывание армянских вооруженных сил на территории Азербайджана является незаконным и должно быть прекращено», — подчеркнул он.

По его словам, большая часть вооружения ВС Армении выведена из строя в результате «антитеррористических мероприятий». Алиев заявил, что вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения на протяжении трех лет не выводила свои вооруженные силы, живую силу и технику» с территории Азербайджана.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе.

В Ереване заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе, одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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