Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Армении.

Уточняется, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Кроме того, Путин и Пашинян коснулись вопросов двусторонней повестки дня.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

20 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что российские миротворцы не проводят в Нагорном Карабахе никаких операций, хоть и обязаны это делать по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на слова Григоряна.

Ранее в России оценили шансы Пашиняна остаться у власти.