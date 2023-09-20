Опубликовано видео прибытия Лаврова в штаб-квартиру ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Видео прибытия Лаврова опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

Позднее Захарова также опубликовала фото первой встречи Лаврова в ходе визита — с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Ожидается, что Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое начнется в 11:00 по времени Нью-Йорка (18:00 мск).

Мария Захарова также сообщала, что Лавров выступит на сессии ГА ООН 23 сентября.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.