В МИД Армении обвинили политиков Запада в причастности к этническим чисткам

Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон, а также другие главы стран Запада терпимо отнеслись к «этническим чисткам» в Нагорном Карабахе. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

«Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Это вы терпите — Байден, [госсекретарь США Энтони] Блинкен, Макрон, [глава Евросовета Шарль] Мишель, [глава евродипломатии Жозеп] Боррель», — сказано в сообщении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.