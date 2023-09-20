Посла Украины вызвали в МИД Польши

Украинский посол в Польше вызван в министерство иностранных дел республики из-за высказываний главы Украины Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Европейский союз. Об этом сообщается на сайте польского МИД.

Украинский лидер на Генассамблее ООН обвинил страны ЕС, которые ограничивают поставки зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер, тем самым, помогая России.

«20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч», — сказано в сообщении.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский передал украинскому послу решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, озвученным Зеленским на ГА ООН.

20 сентября президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тянет остальных на дно. По его словам, республика должна действовать в собственных интересах, при этом поддерживая Киев так, чтобы «не утонуть» самой.

Позже стало известно, что встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая была запланирована на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, была отменена.

До этого Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.