Города США напоминают «зомби-пустошь в упадке», считает американский журналист Джексон Хинкл. Они сильно уступают Москве по внешнему виду из-за неправильного отношения к инфраструктуре со стороны властей, заявил он в интервью RT.

К неверным решениям журналист отнес, в частности, выделение Украине $250 млн и только $700 на семью тем, кого затронули пожары на Гавайях.

«Им нет дела до американских семей, им нет дела до людей в нашей же стране, до нашей инфраструктуры, — констатировал журналист. — Я в Москве впервые — инфраструктура здесь прекрасная. Чистые улицы, преступники повсюду не разгуливают».

Глава НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что США будут и дальше помогать Украине финансами, так как обратное решение в будущем обойдется «значительно дороже».

В начале сентября власти США объявили о выделении Киеву помощи на сумму более $1 млрд.