В Кремле ответили на обвинения Еревана по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Москва якобы не выполнила свои обязательства по защите Нагорного Карабаха.

Григорян заявил, что теперь, когда Азербайджан предпринял масштабное нападение на Нагорный Карабах, российские миротворцы не проводят там никаких операций, хоть и обязаны это делать по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Песков уточнил, в Кремле исходят из двух основных критериев. Это трехсторонние договоренности от 2021 и 2022 года, которые были подписаны и на основе которых шли все усилия по мирному регулированию существующей проблемы. Второй момент — это то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал границы Азербайджана по 1991 году.

«Это означает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после решения Армении о признании», — заявил представитель Кремля.

По его словам, де-юре речь идет о действиях Азербайджана у себя на территории.

Песков подчеркнул, что обвинения Еревана в адрес Москвы по невыполнению своих обязательств беспочвенны, но, несмотря на это, российская сторона продолжит контакты с армянской стороной, по-прежнему считая Армению союзником и партнером, а также продолжит контакты с Азербайджаном и армянами Карабаха.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские военные делают конкретные дела — эвакуируют гражданское население, детей. По словам Пескова, усилия продолжаются, в Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора президента Владимира Путина и премьера Пашиняна, как только он состоится, СМИ будут проинформированы.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.