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Историк дал прогноз, чем закончится конфликт в Карабахе

Историк Сытин: Армения может потерять Карабах

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РИА «Новости»

Доктор исторических наук Александр Сытин в интервью Tsargrad.tv дал прогноз относительно нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, Армения может в ближайшем будущем лишиться данной территории.

«Мое личное мнение склоняется к тому, что армяне территориально Карабах потеряли. Что с этим надо просто смириться. А уж каким будет дипломатическое решение, кто окажет влияние, и кто кому будет звонить, и кто на кого будет давить, давайте поговорим чуть позже», — сказал Сытин.

Он напомнил, что со стороны Армении сохраняется традиционный расклад международных сил, а именно, азербайджано-турецкий союз. Что касается российско-армянского союза, по его мнению, он на сегодняшний день под большим вопросом.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Ранее в Ереване обвинили Россию в невыполнении обязательств по Карабаху.

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