Китайский журналист Чэнь Вэйхуа высказал свое мнение о главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, называя ее «американским пуделем» и утверждая, что она ведет Евросоюз (ЕС) к катастрофе. Он поделился своими мыслями в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Чэнь отметил, что под ее руководством экономика Европейского союза резко сокращается по сравнению с экономикой США, и назвал это катастрофой для ЕС. Журналист также отреагировал на высказывания фон дер Ляйен о смелости Европы.

В своем ежегодном выступлении о «Состоянии Евросоюза» перед Европейским парламентом в Страсбурге фон дер Ляйен объявила о начале подготовки ЕК к расширению ЕС. Она подчеркнула готовность Евросоюза изменять свои договоры и конвенции для новых членов объединения и добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, требующих адаптации.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза», призвала страны Евросоюза незамедлительно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.