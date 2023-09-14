Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен американским пуделем

Журналист Чэнь Вэйхуа счел фон дер Ляйен американским пуделем

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа высказал свое мнение о главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, называя ее «американским пуделем» и утверждая, что она ведет Евросоюз (ЕС) к катастрофе. Он поделился своими мыслями в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Чэнь отметил, что под ее руководством экономика Европейского союза резко сокращается по сравнению с экономикой США, и назвал это катастрофой для ЕС. Журналист также отреагировал на высказывания фон дер Ляйен о смелости Европы.

В своем ежегодном выступлении о «Состоянии Евросоюза» перед Европейским парламентом в Страсбурге фон дер Ляйен объявила о начале подготовки ЕК к расширению ЕС. Она подчеркнула готовность Евросоюза изменять свои договоры и конвенции для новых членов объединения и добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, требующих адаптации.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза», призвала страны Евросоюза незамедлительно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях