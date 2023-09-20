Япония призвала расширить число постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на высокой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что Токио выступает за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Кисида отметил, что мировой порядок сильно меняется, требуется Совет Безопасности, «который бы отражал мир сегодняшнего дня».

По словам премьера, Япония поддерживает усиление присутствия страны Африки в СБ ООН, а также необходимость увеличить число как постоянных, так и непостоянных членов структуры.

Политик напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие существования ООН. Настало время для конкретных действий, подчеркнул японский премьер.

Также Кисида высказал мнение, что инициативы по ограничению использования права вето в ООН помогут восстановить и укрепить уверенность в Совбезе.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее Великобритания заявила о поддержке расширения состава СБ ООН.