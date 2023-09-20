Польша заявила, что может перестать поддерживать Украину

Министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству PAP заявил, что Польша может прекратить поддерживать Украину на фоне аграрного скандала.

«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не будет, поддерживать Украину так, как мы делали, будет сложно», — сказал министр.

При этом он отметил, что шаги властей Украины негативно отражаются на отношениях двух государств. По словам министра, действия Киева в сельскохозяйственном секторе значительно снижают желание населения продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

Утром 20 сентября стало известно, что встреча президентов Украины и Польши, Владимира Зеленского и Анджея Дуды, запланированная на полях сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, была отменена.

14 сентября Анджей Дуда заявил, что на сегодняшний день невозможно говорить о принятии Украины в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.