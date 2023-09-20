Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

За посадкой самолета Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» следили семь тысяч человек. Как сообщили в прямом эфире на YouTube энтузиасты-плейнспоттеры, на борту этого лайнера находится и российский министр.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков пояснил, что маршрут министра иностранных дел РФ в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН сложен из-за закрытия неба Западом.

19 сентября официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявляла, что Лавров выступит на сессии ГА ООН 23 сентября.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.