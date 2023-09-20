Президент Казахстана призвал реформировать Совбез ООН

В ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к реформированию Совета безопасности организации, включая в его работу развивающиеся страны. Об этом пишет РИА Новости.

Токаев подчеркнул необходимость преобладания дипломатии и диалога в поиске решений международных споров. Он отметил, что стабилизация существующей системы глобальных институтов является важной задачей, и без всесторонней реформы Совета безопасности невозможно достичь успеха в решении данных проблем. Президент указал, что эта срочная потребность соответствует интересам большинства человечества.

Токаев выразил убеждение в необходимости усиления и более явном слышании голосов «средних держав» и всех развивающихся стран в Совете безопасности. Он отметил, что при текущем застое в работе Совета безопасности необходимо улучшить его представительность, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли сыграть более значительную роль в поддержании мира и безопасности.

Президент Казахстана также призвал другие страны присоединиться к инициативе о мировом единстве за справедливый мир и согласие, предложенной Казахстаном в своем качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества.

Токаев в заключении добавил, что инициатива включает в себя новую парадигму безопасности, создание справедливой экономической среды и обеспечение чистой планеты.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.