У посольства России в Ереване стало в два раза меньше митингующих

Число митингующих у здания у посольства Российской Федерации в столице Армении значительно уменьшилось, сократившись вдвое. Об этом сообщает корреспондент газеты «Известия».

По словам журналиста, ситуация у здания российской дипломатической миссии остается сложной, но люди ведут себя очень спокойно. Поэтому нельзя назвать обстановку вокруг посольства накаленной.

Периодически между митингующими и представителями полиции происходят словесные перепалки. Сотрудники полиции не дают протестующим пройти ко входу в здание посольства.

Корреспондент подчеркнул, что по периметру дипломатического представительства России сосредоточено очень много полицейских.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Армении Александр Гучков заявил, что ситуация в Ереване остается напряженной, однако агрессии к гражданам России со стороны участников протестов нет. Кроме того, дипломат подчеркнул, что Армения остается дружественной страной для России.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.