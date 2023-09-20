Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после завершения визита в Россию. Об этом сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».

Спецпоезд главы КНДР прибыл в Пхеньян вечером 19 сентября. На вокзале Ким Чен Ына встречали члены президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, представители правительства и армии. По случаю приезда лидеру КНДР дети подарили цветы.

Как отмечено в сообщении, деятельность Ким Чен Ына «будет вписываться яркими страницами в историю укрепления и развития корейско-российской дружбы». Лидер КНДР «тепло махал рукой жителям столицы», которые приняли участие в церемонии встречи.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что глава КНДР вернулся в Северную Корею. Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.