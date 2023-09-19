Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

На 21 сентября запланировано проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ООН.

«Заседание должно пройти в четверг», — сказал источник.

Ожидается, что встреча состоится во второй половине дня по времени Нью-Йорка.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.