В конгрессе США заявили о неготовности гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в четверг, 19 сентября, не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования, передает РИА Новости.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы», — сказал Маккарти в ответ на вопрос журналистки, возьмет ли он на себя финансовые обязательства на встрече с украинским лидером.

По его мнению, это то, что американское общество желает знать.

Спикер палаты представителей также назвал «неправильным» то, что, как указал он, «сделала Россия, вторгнувшись» на Украину.

«Это злодеяние. Мы хотим, чтобы это закончилось. Я также с самого начала говорил, что мы хотим подотчетности... за все на что бы ни тратились тяжело заработанные деньги налогоплательщиков. Я хочу услышать планы достижения победы», — добавил Маккарти.

19 сентября конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден «в кармане» у Зеленского, считает конгрессвумен-республиканка. По ее словам, главе Украины, который находится с визитом на американской территории, стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

В августе Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы. Из них $24 млрд предполагается выделить Киеву: $13,1 млрд на военные расходы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.