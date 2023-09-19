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МИД Южной Кореи вызвал российского посла

МИД Южной Кореи вызвал посла Кулика на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ

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Depositphotos

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщается на сайте дипведомства.

МИД передал Кулику «жесткую позицию» Сеула, заявил о негативном влиянии этих контактов на отношения Сеула с Москвой, а также потребовал от России соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Токио, Сеул и Вашингтон опасаются сотрудничества Москвы и Пхеньяна, которое якобы может нарушить мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов.

В японском МИД опасаются, что сотрудничество России и Северной Кореи может перейти в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Речь идет о резолюциях, посвященных запрету передачи оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею.

Сообщение японского МИД было опубликовано после переговоров директора департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставителя США по Северной Корее Сона Кима и спецпредставителя МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Кима Гона.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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