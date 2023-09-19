Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики на фоне введения Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, сообщает Factor со ссылкой на источник в аппарате правительства.

«В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении СМИ.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Баку также призвал мирных жителей держаться подальше от военных объектов ВС Армении.

В Ереване подчеркивали, что заявления азербайджанской стороны о том, что Армения «установила режим» на территории Нагорного Карабаха, не имеют ничего общего с действительностью. В армянском МИД напомнили, что это Азербайджан блокирует Лачинский коридор уже в течение девяти месяцев, что является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.