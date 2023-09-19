В США раскрыли причину увольнения бывшего главы МИД Китая

Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана могли уволить за внебрачные отношения в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Коммунистическая партия КНР провела внутреннюю проверку, в ходе которой удалось выяснить, что Цинь Ган состоял в романтических отношениях и даже стал отцом.

25 июля парламент Китая сообщил о назначении нового главы МИД: пост снова занял Ван И, пребывавший на должности министра иностранных дел два срока подряд с 2013 года. Цинь Ган возглавил дипломатическое ведомство в конце декабря 2022 года, но с конца июня перестал появляться на публике и даже пропустил саммит АСЕАН и ряд важных международных встреч, 18 июля его уволили. Что произошло с министром, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее востоковед предрек суд над экс-главой МИД КНР Цинь Ганом.