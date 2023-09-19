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МО Армении заявило о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном

МО Армении назвало относительно стабильной ситуацию на границе с Азербайджаном

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Emrah Gurel/AP

Министерство обороны Армении назвало относительно стабильной ситуацию на границе с Азербайджаном по данным на 14:00 по местному времени (13:00 мск). Соответствующие данные размещены в Telegram-канале ведомства.

До этого экс-госминистр Нагорного Карабаха Румен Варданян заявил о массированном артобстреле республики.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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