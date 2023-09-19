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Эрдоган резко ответил пытавшейся перебить его журналистке

Эрдоган резко ответил журналистке PBS Наваз после попыток его перебить

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналистке американского PBS Амне Наваз после неоднократных попыток сотрудницы телеканала перебить турецкого лидера. Расшифровка интервью опубликована на сайте PBS.

Наваз пыталась задать уточняющие вопросы Эрдогану в то время, когда президент отвечал на вопрос про правозащитника Османа Кавала, приговоренного к пожизненному заключению.

«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган заверил, что решение по Кавалу было принято судом, согласно турецкому законодательству.

«Почему это вас так беспокоит? Турция — правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть», — добавил глава государства.

При этом он уточнил, что Кавала был финансистом протестов. Эрдоган заключил, что считает правильным уважать решение судебной власти Турции в отношении правозащитника.

Турецкий правозащитник Осман Кавала находится в заключении с 2017 года. Суд в Турции признал его виновным в попытке свержения правительства. Турецкий бизнесмен получил пожизненный срок.

Ранее Эрдоган прокомментировал оскорбление в свой адрес от журналистки.

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