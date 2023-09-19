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Президент Ирана дал совет США

Раиси посоветовал США прекратить политику санкций против других стран

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что в Соединенных Штатах осознают неэффективность санкций и других угроз в отношении Тегерана. Он также посоветовал американскому правительству прекратить политику рестрикций в отношении третьих стран. Слова Раиси приводит агентство ISNA.

«США, должно быть, уже поняли, что использование языка силы как в форме санкций, так и в виде угроз иранскому народу не является эффективным инструментом при ведении диалога… Наш совет американскому правительству заключается в следующем: прекратите вводить санкции в отношении других государств», — заявил Раиси.

Он отметил, что после вступления в должность президента США Джо Байден говорил, что не приемлет политику экс-президента Дональда Трампа в отношении Тегерана, однако на практике ничего не изменилось. В Иране ожидают демонстрацию смены политического вектора на деле, сказал президент Ирана.

До этого Эбрахим Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество страны в переговорах России и Украины.

Ранее США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана.

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