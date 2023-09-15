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США ввели санкции в отношении трех ведущих СМИ Ирана

Минфин США ввел санкции против иранских Fars, Tasnim и Press TV

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Global Look Press

Вашингтон расширил санкционный список, внеся в него три ведущих иранских СМИ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

Как указано в заявлении, рестрикции были введены в отношении информационных агентств Fars и Tasnim. Кроме того, под ограничения попал телеканал Press TV.

Также санкции коснулись 25 граждан Ирана и компании Yaftar Pazhohan Pishtaz Rayanesh. Последняя занимается исследованиями в области вычислительной техники, уточняется в сообщении.

14 сентября глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что правительства Великобритании и Германии не намерены отменять рестрикции в отношении Ирана после 18 октября. Соответствующее решение приняли и власти Франции, добавил дипломат.

Как он отметил, ранее министры иностранных дел указанных государств направили ему официальные письма о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В них главы ведомств сообщили, что убеждены в несоблюдении Тегераном своих обязательств на протяжении последних четырех лет.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом будет внимательно следить за действиями иранских властей после разморозки активов страны на сумму $6 млрд.

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