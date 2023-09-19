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В США конфликт на Украине назвали свидетельством ослабления позиций США

Экономист Сакс: конфликт на Украине показал ослабление позиций США перед Россией

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Maxim Shemetov/Reuters

Начав специальную военную операцию на Украине, Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению Североатлантического альянса. Такое мнение высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Россия прямо сейчас говорит нет (США — прим. ред.), и остальные страны следом заявляют: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир», — сказал Сакс.

По его словам, это Соединенные Штаты еще не до конца осознали, насколько непрочным становится их положение на мировой арене, поэтому украинский конфликт стал переломным моментом.

Даже несмотря на то, что США потерпели поражение во Вьетнаме, не справились с задачами в Ираке и Афганистане, Сирии и Ливии, у них не было сильного соперника. Однако сейчас он появился в лице Российской Федерации, заявил Сакс.

До этого бывший офицер американской армии Дэниел Дэвис в статье в журнале Newsweek заявил, что на Западе больше не могут скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике США в отношении Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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