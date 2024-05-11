В Москве 20 автомобилей затопило из-за коммунальной аварии

Парковку с автомобилями затопило на Марьинском бульваре в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360tv».

«Около 20 машин подтопило минувшей ночью на Марьинском бульваре в Москве. ЧП произошло из-за протечки во дворе дома №11. В департаменте ЖКХ города заявили, что причину аварии уже устранили», — говорится в сообщении.

Судя по фото, легковые автомобили стоят в воде по бампер. Среди них Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Lada Largus, Lada-2115.

О том, какой ущерб получили автомобили, не сообщается.

До этого коммунальная авария произошла на улице Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Вода из поврежденной канализации затопила парковки с автомобилями. Водоканал сообщил, что магистраль повредили рабочие частной фирмы во время земляных работ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске самокатчик напал на водителя с пистолетом.