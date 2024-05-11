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В якутском городе взорвалась котельная

Более 90 домов в Олекминске остались без отопления из-за взрыва на котельной

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«Министерство ЖКХ и энергетики Якутии»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Министерство ЖКХ и энергетики Якутии»

Аварийная остановка работы котельной произошла в городе Олекминске, расположенном в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики.

В заявлении отмечается, что днем 11 мая в 13:53 по местному времени (7:53 мск) на котельной «ОВТК» произошли технологическое нарушение и взрыв. Из-за этого здание оказалось частично повреждено. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, подчеркнули в ведомстве.

«На данный момент под ограничением теплоснабжения находятся 60 частных и 31 многоквартирный дом, четыре социальных объекта», — уточнили в министерстве.

Из сообщения следует, что в настоящее время температура воздуха в городе Олекминске составляет +18°C. На месте происшествия работают сотрудники государственного унитарного предприятия «ЖКХ РС(Я)». Всего к аварийно-восстановительным работам были привлечены 18 специалистов и четыре единицы техники.

1 мая в городе Мурманске произошла крупная авария на теплосетях. В результате без горячей воды и отопления остались 395 жилых домов и 19 социальных объектов.

Ранее в Кемеровской области из-за паводка приостановили работу одной из котельных.

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