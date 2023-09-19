Президент Ирана выступил против конфликта на Украине

Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество страны в переговорах России и Украины Об этом сообщает Newsweek.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между РФ и Украиной», — сказал он.

Раиси при этом отметил, что США дестабилизируют ситуацию в этом конфликте, поскольку предоставляют Киеву большие объемы военной помощи.

«Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок, вместо того, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?» — задался иранский лидер вопросом.

Также Эбрахим Раиси допустил, что после обмена заключенными в отношениях между Вашингтоном и Тегераном могут быть предприняты новые «гуманитарные шаги».

Ранее в США назвали лучший способ решения ядерной проблемы Ирана.