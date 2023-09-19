В США назвали администрацию Байдена «оторванной от реальности» после сделки с Ираном

В США раскритиковали соглашение по освобождению заключенных между Тегераном и Вашингтоном в обмен на разморозку иранских активов на $6 млрд. Как пишет Fox News, несмотря на риторику Вашингтона о поддержке иранского народа, администрация Байдена дает понять Тегерану, что вне зависимости от действий «режима», он не встретит значительного давления.

«Оторванная от реальности администрация [президента Байдена] продолжает настаивать на контроле над [иранскими] счетами, <…> как будто Иран не использовал незаконную финансовую практику в прошлом для злоупотребления гуманитарными исключениями в законах о санкциях», — заявил для Fox News старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Бенхам Талеблу.

Он отметил, что после сделки Иран «должно быть, сияет». Несмотря на слова Вашингтона о поддержке иранского народа, подобные сделки показывают Тегерану, что вне зависимости от его действий он не встретит «значительного давления», считает Талеблу.

До этого президент США Джо Байден приветствовал освобождение пятерых американцев из-под стражи в Иране в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Катара. По его словам, освобожденные граждане США пережили «агонию и страдания».

Ранее стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.

18 августа пятерых граждан США посадили в самолет Катара в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Госдеп заявил, что США не смягчат санкции против Ирана.