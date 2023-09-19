Захарова прокомментировала планы Украины засудить европейские страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале что «игрища» Киева и Запада по теме украинского зерна являются махинацией. Таким образом дипломат прокомментировала новость о том, что Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.

«Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» — написала Захарова.

По словам представителя МИД России, мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает правильным оказывать давление на страны Европы из-за их суверенного решения отказаться от импорта украинского зерна.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее сообщалось о планах Украины засудить три европейские страны за ввод ограничений на поставки продукции.