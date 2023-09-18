В Польше назвали условие для принятия Украины в Евросоюз

Европейский союз (ЕС) должен принять решение о присоединении Киева к организации только после создания механизмов защиты регионального рынка от угроз, которые представляют собой поставки украинского зерна. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Варшава крайне обеспокоена отсутствием у руководства содружества желания обезопасить аграрно-промышленный комплекс европейских стран от украинского сельского хозяйства. В то же время Киев активно пытается вступить в ЕС, подчеркнул он.

«Это хорошо. Но она (Украина — «Газета.Ru») должна соответствовать определенным критериям, выполнить определенные условия», — сказал Телус.

В связи с этим он добавил, что перед принятием соответствующего решения Брюсселю стоит создать инструменты для защиты европейских государств от негативного влияния поставок украинского зерна.

18 сентября киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Словакии и Венгрии. Причиной послужило продление указанными странами эмбарго на украинскую продукцию, которое Европейская комиссия (ЕК) решила отменить за три дня до этого.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы ЕК по украинскому зерну.