Украина подала в суд на три страны Европы за продление эмбарго на зерно

Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

В заявлении указано, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию. При этом вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что данный вопрос является для киевских властей принципиальным.

«Нам <...> важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить импорт украинских товаров. Именно поэтому мы подаем против них иски в ВТО», — прокомментировала она.

Тем не менее заместитель главы правительства выразила надежду на пересмотр Варшавой, Братиславой и Будапештом своего решения. Вице-премьер дала понять, что Киев хотел бы избежать «долгого выяснения отношений в судах».

В конце Свириденко отметила, что правительство Украины нуждается в солидарности с европейскими странами и заинтересовано в защите интересов фермеров.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них, сообщило польское агентство PAP со ссылкой на источники.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.