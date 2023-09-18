Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина подала в суд на три страны Европы за продление эмбарго на зерно

Минэкономики Украины: страна подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Киев направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

В заявлении указано, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию. При этом вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что данный вопрос является для киевских властей принципиальным.

«Нам <...> важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить импорт украинских товаров. Именно поэтому мы подаем против них иски в ВТО», — прокомментировала она.

Тем не менее заместитель главы правительства выразила надежду на пересмотр Варшавой, Братиславой и Будапештом своего решения. Вице-премьер дала понять, что Киев хотел бы избежать «долгого выяснения отношений в судах».

В конце Свириденко отметила, что правительство Украины нуждается в солидарности с европейскими странами и заинтересовано в защите интересов фермеров.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них, сообщило польское агентство PAP со ссылкой на источники.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях