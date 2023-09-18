Зеленский планирует присутствовать на заседании Совбеза ООН по Украине

Глава Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в стране, которое состоится 20 сентября. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

«СБ ООН соберется в среду с участием президента Зеленского с нами», — сообщила глава внешнеполитического ведомства.

16 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя анонсировал участие министра иностранных дел страны Сергея Лаврова в заседании Совбеза Всемирной организации по Украине. Тогда же дипломат указал, что «выхлоп» от предстоящего совещания будет нулевой и оно просто превратится в очередное шоу с украинским лидером в главной роли.

За день до этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что хозяин Белого дома Джо Байден не намерен принимать участие в заседании СБ ООН 20 сентября. По словам чиновника, в настоящее время у главы государства нет соответствующих планов. В то же время он не стал полностью исключать возможность появления лидера страны на мероприятии.

Ранее стало известно, что 21 сентября Зеленский произнесет речь в Конгрессе США.