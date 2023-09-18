В Польше назвали главную причину претензий к Украине

Дешевая пшеница из Украины разрушает цены на внутреннем рынке Польши, заявил польский политолог Якуб Корейба. В беседе с НСН он подчеркнул, что Киев должен ориентироваться на сотрудничество с Варшавой, а не отстаивание интересов своих олигархов.

«Польское правительство и законы существуют для защиты польских граждан, а не для защиты интересов нескольких украинских латифундистов, которые умеют очень хорошо лоббировать свои интересы», – заявил политолог, пояснив, что большинство агроходлингов Украины принадлежат структурам местных олигархов.

Он призвал киевские власти выбрать союз с Польшей, назвав это стратегическим решением, важным для вступления в ЕС.

«Никто в Польше не согласится на то, чтобы украинская пшеница разрушала цены на польском рынке. В Киеве отдают себе отчет в том, что у Польши не может быть другой позиции», – подчеркнул Корейба.

Напомним, Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, которое бьет по местным фермерам и приводит к затариванию на внутреннем рынке. Позднее стало известно, что власти этих стран откажутся от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что страны Европы не могут вводить запрет на ввоз зерна без разрешения Еврокомиссии, однако объяснил, что на такие меры власти пошли из-за сложной ситуации и угрозы бунтов со стороны фермеров.