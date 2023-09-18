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Во Франции рассказали, как украинский конфликт повлиял на мировой порядок

RFI: раскол между странами Запада и остальным миром изменит мировой порядок

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Раскол между Западом и странами, не согласными с его гегемонией, углубился после эскалации украинского конфликта. Об этом пишет французское издание RFI.

В материале указано, что в настоящее время многие государства ставят под сомнение эффективность демократической политической системы и либерального экономического порядка. При этом западные страны долгое время продолжали навязывать миру свои идеи и не осознавали, что их начали воспринимать как преступников и «экономических хищников».

«Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его», — подчеркнули авторы публикации.

По информации издания, агрессивная политика США и их союзников привела к возникновению пропасти между ними и рядом других крупных держав. В их числе Россия, Китай, африканские государства, а также некоторые страны Южной Америки и Азии.

При этом конфликт между Москвой и Киевом послужил катализатором данного процесса, уточнили авторы статьи. Вашингтон и европейские государства активно отстаивают свои интересы, а Россия начала борьбу с расширением НАТО и получила одобрение во многих странах «Глобального Юга». Именно из-за этого, по мнению обозревателей, итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии не имела формулировок, которые бы напрямую обвиняли РФ в текущей ситуации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после «холодной войны».

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