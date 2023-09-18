Путин распорядился провести в Новгороде заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому 20-21 сентября в Великом Новгороде будет проведено расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в Российской Федерации. Данные документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести 20-21 сентября 2023 года в городе Великий Новгород расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ с повесткой дня «О развитии рынка труда в РФ», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ заявил, что к ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, так как нельзя допустить появления гетто в России. Он отметил, что российская экономика нуждается в мигрантах, но на сегодняшний день на рынке труда работает их не так много. Путин подчеркнул, что интересы граждан Российской Федерации являются приоритетом.

Ранее были названы вакансии, число которых за год выросло в разы.