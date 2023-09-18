Байден может лишиться поддержки избирателей из-за ситуации с жильем в США

Кризис на рынке недвижимости в США может лишить действующего президента страны Джо Байдена поддержки значительной части избирателей. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, ставки по ипотечным кредитам в Соединенных Штатах находятся на самом высоком уровне с 2000 года. Из-за подобного развития событий на рынке недвижимости зафиксировано рекордно низкое число заключенных сделок о покупке жилья.

Стоимость аренды в 2023 году также стремится к рекордным показателям, следует из материала.

По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, кризис может способствовать «политической уязвимости» Джо Байдена на предстоящих выборах. Речь идет о поддержке среди молодых американцев, которые не могут позволить себе приобрести жилье.

«Это способствует ощущению, что американская мечта недостижима, а Демократическая партия, обещающая американскую мечту для среднего класса, терпит неудачу…» — заявила в беседе с Bloomberg профессор политологии университета Брауна Уэнди Шиллер.

Как следует из текста, поддержка Байдена может снизиться в первую очередь в штатах, где у Демократической партии нет явного преимущества. Речь идет о Висконсине, Филадельфии, Пенсильвании.

Ранее Байдена призвали отказаться от участия в президентских выборах.