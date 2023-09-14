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Байдена призвали отказаться от участия в президентских выборах

Американский сенатор Ромни призвал Байдена отказаться от участия в выборах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания в 2024 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Президент Байден, когда баллотировался, сказал, что он является переходной фигурой для следующего поколения. Что ж, пришло время перехода», — сказал Ромни.

По словам сенатора, «было бы здорово», если бы Байден и бывший президент США Дональд Трамп в виду своего возраста остались в стороне и позволили своей партии выбрать кого-то из следующего поколения.

«Я думаю, что обеим партиям было бы гораздо лучше, если бы их представляли люди, кроме тех из нас, кто принадлежит к поколению бэби-бума», — добавил он.

Как отмечает телеканал, обеспокоенность по поводу возраста Байдена на фоне его переизбрания продолжает расти, даже внутри его собственной партии. Недавний опрос Associated Press и NORC показал, что 69% демократов считают, что действующий президент США слишком стар, чтобы снова баллотироваться.

Ранее Джо Байден заявил, что расследование конгресса в рамках подготовки к его импичменту призвано заблокировать работу правительства страны.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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