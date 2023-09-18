Зеленский и Дуда планируют встретиться 19 сентября

Глава Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда планируют встретиться в Нью-Йорке 19 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua»

«Встреча состоится на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций», — говорится в публикации.

Дуда отмечал, что лидеры намерены обсудить экспорт украинского зерна, который был заблокирован Польшей в одностороннем порядке.

14 сентября Анджей Дуда заявлял, что на сегодняшний день невозможно говорить о принятии Украины в НАТО. Он указывал, что с самого начала было понятно, что это является сложным вопросом. По мнению Дуды, учитывая текущую войну, нельзя говорить о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО.

В августе польский журналист Лукаш Важеха заявлял, что президент Анджей Дуда ради своего украинского коллеги Владимира Зеленского готов пойти практически на все. Так журналист прокомментировал слова польского лидера о том, что тот ожидал от саммита НАТО в Вильнюсе большего.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.